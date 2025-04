Aktuell dürfen die Osterfeuer in Haldensleben und den Ortsteilen entzündet werden. Das könnte sich aber noch ändern.

Hier brennen die Osterfeuer in und um Haldensleben

Haldensleben - In und um Haldensleben sind am Sonnabend, 19. April, Osterfeuer geplant. Wann und wo sie stattfinden sollen.

An der „Alten Schmiede“ in Süplingen wird ein Osterfeuer vom Anglerverein organisiert. Das Ganze findet auf der Freiwiese in der Nähe vom Campingplatz statt. Ein Bierwagen und Bratwurststand sind auch vor Ort. Es geht um 19 Uhr los.

In Bodendorf findet das Osterfeuer am Ortseingang aus Richtung Süplingen statt. Ab 19.30 Uhr beginnt die Veranstaltung. In Uthmöden organisiert der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr das Osterfeuer. Ab 19 Uhr wird das Feuer entfacht, es gibt Speisen vom Grill und Getränke.

In Hundisburg gibt es ein Osterfeuer am Steinbruch. Ab 17 Uhr wird es angezündet. Auch im Ortsteil Satuelle wird zwischen Festplatz und Friedhof mit einem Osterfeuer der Winter vertrieben. Beginn ist hier um 19.30 Uhr.

In Wedringen gibt es kein Osterfeuer, dafür eine Ostereiersuche. Am 20. April beginnt um 14 Uhr die Jagd. Organisiert wird es vom Kleingartenverein „Ohretal“. Treffpunkt ist am Ohreradweg hinter dem Friedhof. Jeder darf vorbeikommen. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Das Lucky-Fitness in Haldensleben feiert sein zehnjähriges Jubiläum ebenfalls mit einem Osterfeuer am Sonnabend. Für Essen und Getränke und Musik ist gesorgt. Die Jubiläumsfeier beginnt um 17 Uhr auf dem Parkplatz des Fitnessstudios, in der Gerikestraße 97a. Der Eintritt ist kostenlos.

Ob alle Osterfeuer wie geplant stattfinden können, ist wegen der hohen Waldbrandgefahr noch offen. Zurzeit ist Waldbrandgefahrenstufe 4 ausgerufen. Noch seien keine Osterfeuer untersagt, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Lage werde weiter beobachtet und gegebenenfalls entsprechend reagiert.