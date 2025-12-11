Ein verlassenes Haus, ein erschütternder Fund und ein Tierheim am Limit: Was die Einsatzkräfte dort entdeckten, bewegt die Retter – und jetzt wird dringend Hilfe benötigt.

In einem verlassenen Wohnzimmer drängen sich 15 abgemagerte und verängstigte Katzen – so fanden Tierschützer die zurückgelassenen Tiere vor, bevor sie in das Tierheim Satuelle gebracht wurden.

Satuelle/Haldensleben - Ein Einsatz, der selbst erfahrenen Tierschützern an die Nieren geht: Am Dienstag wurden in einem verlassenen Haus im Landkreis Börde insgesamt 15 Katzen aufgefunden – stark abgemagert, von Parasiten befallen, teils mit schwerem Katzenschnupfen und weiteren Erkrankungen.