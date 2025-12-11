Katzen in Not Hilferuf des Tierheims: 15 zurückgelassene Katzen in dramatischem Zustand aufgefunden
Ein verlassenes Haus, ein erschütternder Fund und ein Tierheim am Limit: Was die Einsatzkräfte dort entdeckten, bewegt die Retter – und jetzt wird dringend Hilfe benötigt.
11.12.2025, 06:30
Satuelle/Haldensleben - Ein Einsatz, der selbst erfahrenen Tierschützern an die Nieren geht: Am Dienstag wurden in einem verlassenen Haus im Landkreis Börde insgesamt 15 Katzen aufgefunden – stark abgemagert, von Parasiten befallen, teils mit schwerem Katzenschnupfen und weiteren Erkrankungen.