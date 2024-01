Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wasserstand mehr als doppelt so hoch. Wie ist die Lage in Haldensleben?

Hochwasser in der Börde: Pegel der Ohre steigt auch in Haldensleben

Haldensleben - Die Hochwasser halten den Landkreis Börde in Atem. In Haldensleben wird der Pegelstand der Ohre in Satuelle gemessen. Der aktuelle Stand ist mehr als doppelt so hoch als im Vorjahr.