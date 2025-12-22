Engagement über Parteigrenzen Sporthalle in Wegenstedt: 1,4 Millionen Euro Fördermittel zugesagt - doch noch fehlt sehr viel Geld
Nach intensiven Gesprächen und parteiübergreifender Zusammenarbeit gibt es nun Rückenwind für den geplanten Neubau der Vereinssporthalle in Wegenstedt. Eine Förderzusage sorgt für Optimismus – auch wenn noch nicht alle finanziellen Hürden genommen sind.
Aktualisiert: 23.12.2025, 08:48
Wegenstedt - „Der Einsatz hat sich gelohnt!“ – mit dieser Botschaft macht der CDU-Landtagsabgeordnete Tim Teßmann aktuell auf einen wichtigen Schritt für den geplanten Neubau der Vereinssporthalle in Wegenstedt aufmerksam. Insgesamt 1,4 Millionen Euro Landesförderung stehen für das Projekt in Aussicht.