weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Engagement über Parteigrenzen: Sporthalle in Wegenstedt: 1,4 Millionen Euro Fördermittel zugesagt - doch noch fehlt sehr viel Geld

Engagement über Parteigrenzen Sporthalle in Wegenstedt: 1,4 Millionen Euro Fördermittel zugesagt - doch noch fehlt sehr viel Geld

Nach intensiven Gesprächen und parteiübergreifender Zusammenarbeit gibt es nun Rückenwind für den geplanten Neubau der Vereinssporthalle in Wegenstedt. Eine Förderzusage sorgt für Optimismus – auch wenn noch nicht alle finanziellen Hürden genommen sind.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 23.12.2025, 08:48
Arne Behrens (v.l.), Bernd Fritzsche, Tim Teßmann und Hubertus Nitzschke gehören zu den Akteuren des Runden Tisches. Sie wollen den Bau einer Sporthalle in Wegenstedt voranbringen.
Arne Behrens (v.l.), Bernd Fritzsche, Tim Teßmann und Hubertus Nitzschke gehören zu den Akteuren des Runden Tisches. Sie wollen den Bau einer Sporthalle in Wegenstedt voranbringen. Foto: Anett Roisch

Wegenstedt - „Der Einsatz hat sich gelohnt!“ – mit dieser Botschaft macht der CDU-Landtagsabgeordnete Tim Teßmann aktuell auf einen wichtigen Schritt für den geplanten Neubau der Vereinssporthalle in Wegenstedt aufmerksam. Insgesamt 1,4 Millionen Euro Landesförderung stehen für das Projekt in Aussicht.