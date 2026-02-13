Die vielbefahrene A2 in der Börde ist oft Unfallschwerpunkt. Nicht selten sind dabei Lkw-Fahrer in die Unfälle verwickelt. Bei einer Großkontrolle förderte die Polizei jetzt so manche Überraschung zutage.

Bei einer Großkontrolle auf der A2 in der Börde hat ein Hund für einen lkw-Fahrer einen Umweg bedeutet.

Irxleben - Bei einer Großkontrolle auf der A2 bei Irxleben haben die Beamten des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes am Donnerstag beidseitig eine mehrstündige Großkontrolle durchgeführt. Für viele Lkw-Fahrer sorgte das für negative Überraschungen.

Geplant war die Kontrolle im Rahmen der Aktionswoche „ROADPOL Truck&Bus“. „Ziel der europaweiten Maßnahme ist insbesondere die Senkung schwerer Verkehrsunfälle“, erklärt eine Polizeisprecherin des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes.

Im Laufe des Einsatzes, der von 7.30 Uhr morgens bis 14 Uhr andauerte, nahmen die Polizisten den Angaben zufolge 45 Fahrzeuge aus sechs unterschiedlichen Nationen samt Fahrzeuginsassen ins Visier. Als Ergebnis der Kontrolle stellten die Beamten demnach 21 Ordnungswidrigkeiten fest.

Verstöße und Gefahren für Unfälle: Polizei stößt bei Großkontrolle auf Überraschungen

Darunter waren unter anderem acht Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht, sprich: gegen die Lenk- und Ruhefahrzeiten, drei Mal waren die Ladungssicherungen mangelhaft und ebenso drei Mal gab es Verstöße gegen die Gefahrgutverordnungen – hier handelte es sich um fehlende Dokumente oder falsche Kennzeichnungen. In einem Fall sei von den Beamten eine Überladung eines Lkws festgestellt worden.

„Sechs Fahrzeugführern musste die Weiterfahrt vorübergehend untersagt werden, bis sie den ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand ihres Fahrzeuges wiederhergestellt hatten“, erklärt die Sprecherin weiter. Unter diesen Fahrzeugen habe sich unter anderem ein Begleitfahrzeug für einen mobilen Kran befunden, in dem ein Mann seinen kleinen Hund auf dem Beifahrersitz nicht ordnungsgemäß gesichert habe.

„Nachdem der Fahrer in einem nahegelegenen Tierbedarfsgeschäft ein passendes Geschirr mit Anschnallfunktion besorgt hatte, konnte der Konvoi seine Fahrt fortsetzen“, erklärt die Sprecherin weiter. Weder an dem Kran noch an seinem Fahrzeug seien aber weitere Mängel festgestellt worden.

Während der Kontrolle wurden den Polizeiangaben zufolge insgesamt 1230 € an Sicherheitsleistungen gegen ausländische Fahrzeugführer erhoben. Die A2 in der Börde gilt ohnehin als Unfallschwerpunkt. Allein im Jahr 2024 ist es im Abschnitt zwischen Barleben und Alleringersleben laut dem Unfallatlas 106 Mal zu Unfällen gekommen. In 45 Fällen waren demnach Lkw an den Zusammestößen beteiligt.