Eine Versicherung hat die gefährlichsten Straßen im Land Sachsen-Anhalt ausgewertet. Auf Platz zwei ist die A2 bei Ingersleben gelandet. Aber noch weitere Straßen in der Börde landen unter den 20 tödlichsten. Hier kam es 2024 am häufigsten zu Unfällen.

Mehrere Unfall-Tote: Das sind die gefährlichsten Straßen in der Börde

Auf der A2 in der Börde kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Insbesondere die Strecke bei Ingersleben zählt als Unfallschwerpunkt.

Ingersleben - Wer in der Börde auf dem Weg zur Arbeit immer auf denselben Straßen unterwegs ist, weiß, wo es gefährlicher ist oder wo der Fuß vom Gaspedal sollte. Trotzdem kommt es immer wieder zu teils schweren Verkehrsunfällen. Auf manchen Straßen sogar mehr als 30 Mal, wie eine Unfallstudie einer großen Versicherung zeigt. Denn auf manchen Strecken endete das Fahren 2024 sogar mehrfach tödlich.