  4. 885 Jahre Hundisburg: Im Schnelldurchgang durch die Hundisburger Geschichte: Am Anfang war eine Burg

Der Haldensleber Ortsteil Hundisburg wurde vor 885 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Das wurde mit einer Festwoche gefeiert. Einen Einblick in die Geschichte des Ortes gibt Ulrich Hauer.

Von Till Frieling 26.08.2025, 18:15
Das Dou Hoannenfoot spielte zum 885. Jubiläum in Hundisburg
Thomas Lein

Hundisburg - Stolze 885 Jahre liegt die erste urkundliche Erwähnung von Hundisburg als Hunoldesburg zurück. Um das zu feiern, wurde in dem heutigen Ortsteil von Haldensleben gleich eine ganze Festwoche mit Konzert, Disco und Frühshoppen ausgerufen.