Im Frühjahr 2026 soll der Bau der energieautarken Fabrik von Florida Eis in Schönebeck beginnen. Die Produktionskapazität dürfte die des Firmensitzes in Berliner deutlich übersteigen.

Olaf Höhn (l.), Geschäftsführer von Florida Eis, stellte seine Pläne für den Fabrikneubau im Schönebecker Rathaus vor. Die Produktionskapazität wird die in Berlin wohl deutlich übertrumpfen.

Schönebeck/Berlin. - „Wir müssen bauen. In Berlin platzen wir aus allen Nähten“, betont Olaf Höhn, Geschäftsführer von Florida Eis. Und gebaut werden soll – das ist bereits seit dem Frühjahr 2022 bekannt – in Schönebeck. Jedoch wurde das Vorhaben seitdem schon mehrfach verschoben. Am Mittwoch stattete Höhn jedoch Schönebecks Oberbürgerbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) im Rathaus einen Besuch ab – mit einem Modell der Fabrik und guten Nachrichten im Gepäck.