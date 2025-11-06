Ein Investor will ehemalige Berufsschule des RFT-Fernsehwerks in ein Hotel und mehr umbauen. Ein neues Stück Rundfunk- und Fernsehtechnikgeschichte in Staßfurt.

Das Gebäude der einstigen RFT-Kombinatsverwaltung an der Löderburger Straße in Staßfurt wurde 1984 bezogen. Nach der Wende blieb es überwiegend ungenutzt.

Staßfurt - In Staßfurt beginnt ein neues Kapitel für ein Stück Stadtgeschichte: Die ehemalige Berufsschule des RFT-Fernsehwerks (Rundfunk- und Fernsehtechnik) an der Löderburger Straße wurde von einem regionalen Investor übernommen und soll in den kommenden Monaten umfassend saniert und wiederbelebt werden.

Modulbauweise

Geplant hat den Umbau die Blume Group aus Wanzleben/Börde. Das Unternehmen baut Gebäude in Modulbauweise.

In einer Pressemitteilung verrät Unternehmenschef Hans Joachim Blume die Pläne:

„Geplant ist die Entwicklung eines Budget-Hotels oder eines ähnlichen Unterkunftskonzepts. Auch alternative Nutzungen – etwa für Wohnen auf Zeit, Start-ups oder innovative Gewerbeideen – sind denkbar. Derzeit wird nach einem passenden Betreiber oder Mieter gesucht.“

Viel Nutzfläche

Die ehemalige Berufsschule verfügt über mehr als 3.700 Quadratmeter Nutzfläche auf einem Grundstück von rund 6.500 Quadratmetern.

Zusätzlich steht ein angrenzendes, umzäuntes Grundstück mit über 10.000 Quadratmetern Fläche zur Verfügung, das bei Bedarf mit vermietet oder in ein Gesamtkonzept integriert werden kann.

Damit bietet das Areal vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, von Hotel- und Beherbergungsprojekten über Büroflächen bis hin zu gewerblichen oder sozialen Nutzungen – geht aus der Mitteilung weiter hervor.

Zeitgemäß und sinnvoll

Von den Eigentümern heißt es:

„Unser Ziel ist es, das historische Gebäude zu erhalten, zu modernisieren und einer zeitgemäßen, wirtschaftlich sinnvollen Nutzung zuzuführen, die der Stadt langfristig zugutekommt.“

Wichtiger Standort

Die frühere Berufsschule gehörte über Jahrzehnte zum RFT-Fernsehwerk und war ein wichtiger Ausbildungsstandort der Region.

Heute bietet das Areal dank seiner Lage, Größe und Substanz hervorragende Voraussetzungen, um zu einem neuen Anziehungspunkt in Staßfurt zu werden.

Die Blume Group ist offen für interessierte Betreiber oder Unternehmen, die sich eine Nutzung des Gebäudes vorstellen können.