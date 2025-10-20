Alkohol und Drogen am Lenker: Die Polizei in der Börde stellt immer wieder Verkehrsverstöße mit E-Scootern fest

Immer wieder Schwerverletzte: So oft kracht es mit E-Scootern auf den Straßen in der Börde

In der Börde gibt es immer wieder Unfälle mit E-Scootern.

Haldensleben - Mit einem Bierkasten auf dem Trittbrett und laut Polizeibericht 1,14 Promille Alkohol im Blut fährt ein 44-Jähriger mit einem E-Scooter durch Wolmirstedt. Als ein Lkw zum Überholen ansetzt, schert er plötzlich nach links aus und der Lkw-Fahrer kann nicht mehr ausweichen. Es kommt zum Zusammenstoß, der E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer. Solche und ähnliche Berichte, bei denen E-Scooter-Fahrer, die unter Alkoholeinfluss, von Drogen berauscht oder anderweitig auffällig im Straßenverkehr unterwegs sind, verschickte das Polizeirevier Börde in der jüngsten Vergangenheit häufiger.