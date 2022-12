In Altenhausen werden Bahngleise saniert

Der Bahnübergang bei Altenhausen wird voll gesperrt. Grund sind dringend notwendige Reparaturarbeiten am Gleisbett.

Altenhausen - Kommende Woche wird der Bahnübergang in Altenhausen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Entsprechende Hinweisschilder kündigen die Sperrung bereits langfristig an. Grund sind dringend notwendige Reparaturarbeiten am Gleisbett.