Das Innovationszentrum für Faserverbundwerkstoff in Haldensleben wurde mit Millionen gefördert. Jetzt läuft die Zweckbindung für das Gebäude aus.

„InnComposites“ in Haldensleben: Was wird aus dem Innovationszentrum?

Haldensleben - Haldensleben als Standort für innovative Forschung an Faserverbundwerkstoffen. Diese Idee stand hinter dem Innovationszentrum „InnComposites“, in das die Stadt Haldensleben mithilfe der EU mehrere Millionen Euro investiert hat. Aber bereits 2023 hat das Zentrum für Faserverbunde und Leichtbau (ZfL), das hier lange Hauptmieter war und geforscht hat, den bestehenden Mietvertrag gekündigt. Jetzt könnte sich bald entscheiden, wie es mit dem Gebäude in Althaldensleben weitergeht.