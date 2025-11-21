Ab Montag, dem 1. Dezember, starten 26 Haldensleber Händler und Firmen eine Rätsel-Rallye durch die Innenstadt. Jeden Tag gibt es etwas zu gewinnen. Wer dabei ist und wie die Rallye ablaufen wird.

Stellvertretend für die 26 Händler und Firmen aus Haldensleben präsentieren Torsten Jordan (von links), Michael Schleevoigt, Anja Broedenfeldt, Marco Schätzing und Mario Kämpf ihre Gewinne der Winter-Rätsel-Rallye.

Haldensleben - „Wir wollten irgendwas machen, dass Haldensleben wieder belebt wird“, erklärt Michael Schleevoigt aus dem Küchenstudio „Küchenklaus“. Gemeinsam mit Augenoptiker Marco Schätzing habe er lange gesprochen und die Idee Ende Oktober entwickelt, viele Haldensleber Händler und Firmen mit ins Boot zu holen für einen Adventskalender der ganz besonderen Art: