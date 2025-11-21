Geschäfte werden zu Kalendertürchen Jeden Tag ein Geschenk: Haldensleber Händler planen Winter-Rätsel-Rallye im Dezember
Ab Montag, dem 1. Dezember, starten 26 Haldensleber Händler und Firmen eine Rätsel-Rallye durch die Innenstadt. Jeden Tag gibt es etwas zu gewinnen. Wer dabei ist und wie die Rallye ablaufen wird.
21.11.2025, 09:15
Haldensleben - „Wir wollten irgendwas machen, dass Haldensleben wieder belebt wird“, erklärt Michael Schleevoigt aus dem Küchenstudio „Küchenklaus“. Gemeinsam mit Augenoptiker Marco Schätzing habe er lange gesprochen und die Idee Ende Oktober entwickelt, viele Haldensleber Händler und Firmen mit ins Boot zu holen für einen Adventskalender der ganz besonderen Art: