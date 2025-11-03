Prüfung für Nachwuchsreiter Junge Reiter aus Calvörde, Haldensleben und Umgebung überraschen mit ihrem Wissen über Pferde
Viel Training, ein bisschen Nervosität – und am Ende strahlende Gesichter: Beim Haldensleber Reitverein „Neun Eichen“ zeigen zwei Nachwuchsreiter, was in ihnen steckt. Wer sie sind und was den Tag besonders macht.
03.11.2025, 10:05
Calvörde/Haldensleben - Lasse Schmittke und Tabea Schmidt aus Calvörde gehören zu den 24 Nachwuchsreitern, die ihre Reitprüfungen ablegen. Im Alter von sechs bis Mitte dreißig Jahren stellen sich die Teilnehmenden den verschiedenen Aufgaben und beweisen ihr Können rund ums Pferd.