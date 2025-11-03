Viel Training, ein bisschen Nervosität – und am Ende strahlende Gesichter: Beim Haldensleber Reitverein „Neun Eichen“ zeigen zwei Nachwuchsreiter, was in ihnen steckt. Wer sie sind und was den Tag besonders macht.

Junge Reiter aus Calvörde, Haldensleben und Umgebung überraschen mit ihrem Wissen über Pferde

Im Vordergrund freuen sich Lasse Schmittke (r.) und Tabea Schmidt über ihre bestandenen Reitabzeichen – beglückwünscht werden sie von Maren Braumann und Tjark Wolterstorf. Im Hintergrund zu sehen sind Richter Karl Wenzel sowie die weiteren erfolgreichen Teilnehmer des Lehrgangs des Freizeitreit- und Fahrvereins „Neun Eichen“.

Calvörde/Haldensleben - Lasse Schmittke und Tabea Schmidt aus Calvörde gehören zu den 24 Nachwuchsreitern, die ihre Reitprüfungen ablegen. Im Alter von sechs bis Mitte dreißig Jahren stellen sich die Teilnehmenden den verschiedenen Aufgaben und beweisen ihr Können rund ums Pferd.