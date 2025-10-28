Auf dem „Ponygut zwischen den Wäldern“ wachsen nicht nur Bäume – sondern auch Ideen. Wen die Nachwuchsreiter des Vereins „Neun Eichen“ als Nächstes bei der Baumpflanz-Challenge ins Rennen schicken.

Haldensleben - Mit viel Freude pflanzten die Nachwuchsreiter des Freizeitreit- und Fahrvereins „Neun Eichen“ junge Bäume vor dem Tor des „Ponyguts zwischen den Wäldern“ in Haldensleben. „Wir pflanzen zwei neue Eichen, weil neun einfach besser sind als sieben!“, rief Frida begeistert bei der Baum-Challenge.

Nachwuchsreiter stärken Natur und Gemeinschaft mit Baumpflanzaktion

Die Vereinsvorsitzende Maren Braumann erklärte voller Stolz: „Torsten Fieseler, Präsident des Kreissportbundes Börde, und Dachdeckermeister Stefan Schmidt vom Unternehmen Pro-Dach 23 in Calvörde haben uns diese schöne Aufgabe anvertraut – eine echte Ehre für unseren Verein.“

Voller Elan nominierten die jungen Reiter anschließend den Reitverein „Sankt Georg“ in Bülstringen, den Pferdezuchtverein in Calvörde und das Brandenburgische Haupt- und Landgestüt in Neustadt/Dosse, um die grüne Mitmach-Aktion weiterzutragen.