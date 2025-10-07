Feuerwehr-Wettkampf Kameradschaft und Kanister: Feuer frei für den 24. Rotdornpokal in Klüden
Mehr als 200 Feuerwehrleute messen sich in Klüden beim Löschangriff – doch am Ende zählen nicht nur Sekunden. Gastgeber und Gäste sorgen für einen unvergesslichen Tag.
07.10.2025, 18:00
Klüden - Der Duft von Gegrilltem liegt in der Luft, fröhliche Stimmen hallen über den Platz, und Wasserfontänen schießen in die Höhe: Der 24. Rotdornpokal in Klüden ist einmal mehr ein Fest für alle Generationen – mit sportlichem Ehrgeiz und jeder Menge Teamgeist.