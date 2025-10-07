Mehr als 200 Feuerwehrleute messen sich in Klüden beim Löschangriff – doch am Ende zählen nicht nur Sekunden. Gastgeber und Gäste sorgen für einen unvergesslichen Tag.

Kameradschaft und Kanister: Feuer frei für den 24. Rotdornpokal in Klüden

Bei der Jugend gewinnt das Team aus Nachterstedt den Siegerpokal. Dicht gefolgt von Haldensleben auf Platz zwei und von Gardelegen auf Platz drei.

Klüden - Der Duft von Gegrilltem liegt in der Luft, fröhliche Stimmen hallen über den Platz, und Wasserfontänen schießen in die Höhe: Der 24. Rotdornpokal in Klüden ist einmal mehr ein Fest für alle Generationen – mit sportlichem Ehrgeiz und jeder Menge Teamgeist.