Was passiert, wenn über 100 Kinder den Stundenplan gegen Abenteuer in der Natur eintauschen? Ein spannender Tag voller Teamgeist, Waldwissen und überraschender Herausforderungen. Wer am Ende jubelt.

Kinder der Grundschule Wegenstedt erleben Natur pur: Raus aus dem Klassenzimmer, rein in den Wald!

An der Station „Tiere des Waldes“ punktet die „Specht-Gruppe“ bei den Waldjugendspielen der Wegenstedter Grundschule – begleitet von Schulleiterin Sabine Keiner-Brestrich.

Wegenstedt - Mit viel Wissen über Tiere und Pflanzen des Waldes überzeugen die 103 Kinder der Grundschule „Am Wald“ bei den diesjährigen Waldjugendspielen des Betreuungsforstamtes Flechtingen. Lesen Sie dazu auch „Hirsch von Wegenstedt“: Große Ehre für stille Helden