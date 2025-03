Kita „Max und Moritz“ in Haldensleben: Fraktion SPD/Die Linke „verwundert über Dringlichkeit“

Haldensleben. - Die Debatte um eine von Erziehern und der Verwaltung herbeigesehnte Entscheidung zur Zukunft der Kita „Max und Moritz“ in Haldensleben geht weiter. Nach öffentlicher Kritik von Bürgermeister Bernhard Hieber und Dezernent Oliver Karte an der jüngsten Entscheidung des Stadtrates, das Thema „Neubau oder Sanierung der Einrichtung?“ wiederholt zur Beratung zurück in die Ausschüsse verwiesen zu haben, bezieht nun die Fraktion SPD/Die Linke Stellung.