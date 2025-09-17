Haldensleben sucht nach Einnahmenquellen, um das drohende Haushaltsloch zu stopfen. Eine mögliche Beherbergungssteuer könnte etwas Geld einbringen. Aber lohnt sich der Aufwand für die Stadt und die Gastgeber?

Haldensleben – Die Stadt Haldensleben braucht dringend neuen Einnahmequellen, um den Stadtsäckel zu füllen und das drohende Haushaltsloch von bis zu 4,8 Millionen Euro im kommenden Haushaltsjahr zu stopfen. 60.000 Euro an zusätzliche Einnahmen aus einer möglichen Beherbergungssteuer klingen da wie ein willkommenes, wenn auch kleines Zubrot für die Stadtkasse. Trotzdem stellt sich die Frage, wie viel bei dem Vorschlag am Ende tatsächlich hängen bleibt.