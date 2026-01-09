Schon wenige Schritte können zum Einbruch ins eiskalte Wasser führen. Der Feuerwehrverein Haldensleben warnt davor, Eisflächen zu betreten.

Zugefrorene Gewässer, wie hier der Klingteich in Haldensleben, sollten lieber nicht betreten werden.

Haldensleben - Die eisigen Temperaturen der vergangenen Tage haben auch den Klingteich in Haldensleben zufrieren lassen und in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Von den Spuren, die Tiere auf der Eisfläche hinterlassen haben, lässt man sich aber lieber nicht täuschen. Betreten werden sollte das Eis besser nicht.

Der Feuerwehrverein Haldensleben warnt jetzt noch einmal eindrücklich davor, dass Eis auf zugefrorenen Teichen, Seen oder sonstigen Eisflächen zu betreten. Auch wenn das Eis stabil aussehe, sei der Eindruck trügerisch.

Bei Einbruch ins Eis herrscht Lebensgefahr

Schwankende Temperaturen würden das Eis etwa instabil machen und Strömungen oder Pflanzen im Wasser dünnten es von unten aus. Schon wenige Schritte könnten genügen, und das Eis breche ein, schreibt der Feuerwehrverein auf Facebook. Ein Einbruch ins eiskalte Wasser bedeute dabei akute Lebensgefahr. Und auch für Helfer bedeute ein Rettungsversuch Gefahr.

Der Feuerwehrverein appelliert daher daran, sich selbst zu schützen und Abstand zu Eisflächen zu halten. Kein Foto, kein Spaß und kein Mutbeweis seien es wert, ein Leben zu riskieren. Auch sollten Kinder über die Gefahren auf zugefrorenen Gewässern aufgeklärt werden, rät der Feuerwehrverein.