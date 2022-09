Lehrermangel: Sind Seiteneinsteiger in der Börde genauso viel wert wie ausgebildete Lehrer?

In den Schulen in der Börde geht es auch nach den Ferien mit Unterrichtsausfällen weiter. Seiteneinsteiger sollen Abhilfe schaffen. Wie wird diese Möglichkeit angenommen?

Enrico Pibiri arbeitet am Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium in Haldensleben und unterrichtet Chemie und Physik. Der Lehrer kam als Seiteneinsteiger an seine Schule und ist dort glücklich.

Haldensleben/Wolmirstedt - Enrico Pibiri arbeitet seit 2020 am Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium in Haldensleben. „Er ist für uns ein wahrer Glücksgriff“, sagt Schulleiter Marco Ladewig über den Lehrer, der nicht nach abgeschlossenem Lehramts-Studium an die Schule gekommen ist, sondern als Seiteneinsteiger. Enrico Pibiri hat an der TU Braunschweig Chemie studiert und merkte schon, als er promovierte und als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war, dass ihm das Lehren Spaß macht. Trotzdem arbeitete er nach der Promotion noch zwei Jahre lang am Fraunhofer Institut. „Ich wollte herausfinden, ob nun die Wissenschaft oder das Unterrichten mir mehr Spaß macht.“