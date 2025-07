Kunst, Humor und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 18. Juli 2025, bereichert.

„Erzählende Objekte – digitale Grabungen im Puppenspiel-Fundus“ heißt die Sonderausstellung in der Villa p. des Magdeburger Puppentheaters.

Magdeburg - Auch Freitag, der 18.7.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Finale für Magdeburger Villa p. vor der Sommerpause

Die Villa p. mit der Figurensammlung Mitteldeutschland geht in wenigen Tagen in die Sommerpause. Zuvor ist aber noch bis Ende der Woche geöffnet – und zwar von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Danach ist erst wieder im September geöffnet.

Auf mehr als 650 Quadratmetern und drei Etagen wird die Geschichte und Entwicklung des Figurenspiels seit seinen Anfängen vor etwa 3500 Jahren bis in die Gegenwart gezeigt. Unvergleichbare Werke illustrieren nicht nur die Geschichte und Entwicklung des Figurenspiels bis heute, sondern diese präsentieren zugleich internationale Strömungen, facettenreiche künstlerische Arbeiten, die von form- und farbästhetischen bis zu politischen Themen reichen und damit die komplexen Strömungen der vergangenen Jahrzehnte veranschaulichen.

Mehr als 1.200 Puppen, Objekten und Gestalten laden zum Staunen, Verweilen und teilweise Ausprobieren ein. Unsere angebotenen Führungen machen die Spurensuche nach den vielfältigen Formen der Puppenspielkunst zu einem unvergesslichen Erlebnis. Moderne Audioguides Führungen zur Sammlung ermöglichen vertiefende Informationen zu einzelnen Kunstwerken, historischen Dokumenten oder Fotografien sowie Animationen.

Einen ersten Überblick über die Sammlung der bietet die 90-minütige „Highlights-Tour“, jeweils in deutscher und englischer, französischer und russischer Sprache. Die 90-minütige Tour wartet mit spannenden und unterhaltsamen Geschichten zu den Kunstwerken auf.

Aktuell wird auch eine Sonderausstellung gezeigt. Sie steht unter dem Titel „Erzählende Objekte – digitale Grabungen im Puppenspiel-Fundus“. In einer Ankündigung heißt es: „Gehen Sie mit Tablets ausgestattet eigenständig durch drei Räume, scannen Sie Objekte und ziehen Sie über Sound, Licht, Video und Animationen spielerisch Verbindungen zwischen historischen Objekten, aktuellen gesellschaftlichen Themen und Geschichten.“

„Zwölf vor 5“ im Technikmuseum Magdeburg mit Hengstmanns und Freunden

Im Technikmuseum Magdeburg wird dieser Tage das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Der Titel der Sommerinszenierung lautet „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“. Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025.

Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden. Mit dabei sind bei der neuen Inszenierung des Hengstmann-Kabaretts unter anderem Mazze, Malte und weitere wiederkehrende Figuren der vorherigen Stücke. Franz Branntwein steht erneut im Mittelpunkt des Geschehens. In der Rolle eines grantelnden Protagonisten durchquert er alternative Realitäten, die geprägt sind von Widersprüchen und Übertreibungen einer überzeichneten Gegenwart.

Ziel der Inszenierung ist es nicht, Lösungen anzubieten, sondern Denkprozesse anzustoßen, wobei das Spiel mit Absurditäten eine zentrale Rolle einnimmt. Das Autorenteam besteht aus Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann. Der Abschluss des Branntwein-Zyklus verbindet satirisches Theater mit einem kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Vorstellungen finden im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 jeweils um 20 Uhr vom 15. bis 18. Juli statt. Der 19.7. ist bereits ausverkauft.

Yous39, Rius Reiser und Friends in Luises Garten in Magdeburg

Am Freitag, den 18. Juli, geben Yous39, Rius Reiser und Friends ein Live-Konzert mit Hip-Hop in Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Neben den beiden Künstlern aus der Altmark stehen auch Bre Bella Bazz aus Duisburg/Berlin, Yola aus Essen sowie Flybea und Whispers aus Berlin auf der Bühne. Im Anschluss steigt die After-Show-Party im „Stübchen“ mit der Yasta Crew.

Clifford Brown & The Getaway spielen am 18.7. in Magdeburg

Clifford Brown & The Getaway präsentieren am 18. Juli 2025 ab 20 Uhr im Machwerk in Magdeburg einen musikalischen Abend, der das Publikum nach Nashville entführt. Das Machwerk befindet sich im Breiten Weg 114a.

Die fünf Cowboys um den schottischstämmigen Folk- und Countrymusiker Clifford Brown sind in der lokalen Musikszene keine Unbekannten. Mit ihrem neuen Sound bringen sie eine frische Note in die Countrymusik. Die Band spielt eine Mischung aus klassischen Country-Songs, modernen Interpretationen bekannter Lieder und eigenen Kompositionen, die in der Tradition von Les Brown, dem berühmten Country-Sänger und Cliffords Vater, stehen. Ihr musikalisches Erbe lebt in jedem Stück weiter.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Die Dreigroschenoper" um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25. Auch für die Führung "Von freizügigen Badefesten und Rotlichtvierteln der Stadt" ab 19 Uhr Kloster Unser Lieben Frauen aus gab es keine Tickets mehr.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.