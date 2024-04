In Haldensleben und den Ortsteilen sind am 30. April und 1. Mai einige Veranstaltungen geplant. Organisiert wird aber nicht nur das Maibaumaufstellen, sondern auch Sportliches.

Maibaum, Sport und Maifeuer: Das ist los in Haldensleben und den Ortsteilen

Veranstaltungen am 30. April und 1. Mai

Ein Maifeuer möchte die Haldensleber Feuerwehr auch in diesem Jahr wieder auf der Masche entfachen.

Haldensleben. - Mit dem 1. Mai sind zahlreiche Traditionen verbunden. Auch in Haldensleben und den Ortsteilen finden daher Veranstaltungen statt – nicht nur am Feiertag selbst, sondern auch am Abend vorher. Die Volksstimme hat eine Auswahl zusammengestellt.

30. April

Am Vorabend des 1. Mai wird in vielen Orten um die Stadt ein Maibaum aufgestellt. In Haldensleben startet das Maibaumaufstellen auf der Masche gegen 20 Uhr. Danach wird ein großes Maifeuer angezündet. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt und es gibt Speisen sowie Getränke. Der Eintritt ist frei.

In Satuelle wird der Maibaum ab 18 Uhr am Bauerberg, auf dem Kirchvorplatz, aufgestellt. Blaskapelle und Chor umrahmen dies musikalisch, zudem tritt die Kita „Birkenwäldchen“ auf. Auch eine gastronomische Betreuung gibt es.

In Hundisburg wird ab 17 Uhr der Maibaum auf dem Thieplatz aufgestellt, teilt der Ortsbürgermeister mit. In Uthmöden wird um 18 Uhr ein Maibaum auf dem Dorfplatz am Scheideweg errichtet. Der Ortschaftsrat hat die Veranstaltung organisiert, bei der es auch ein Fass Freibier gibt.

1. Mai

Der Sportverein Grün-Weiß Süplingen gestaltet den Feiertag sportlich und lädt zu einer Wanderung ein. Ab 10 Uhr geht es vom Sportplatz aus los in Richtung Hünengräber. Unterwegs wird es eine kleine Stärkung geben. Gegen 13 Uhr soll der Ausflug dann mit Grillwürstchen und Getränken auf dem Sportplatz ausklingen.

Auch die Uthmödener haben einen Feiertag mit viel Bewegung geplant: Ab 12.30 Uhr sollen am Spielplatz „Sport und Spiel für Groß und Klein“ starten. Dort sind Turniere im Volleyball und im Tischtennis geplant. Auch ein Boule-Turnier soll stattfinden, bei dem Mannschaften aus der gesamten Region antreten und einen Wanderpokal als Trophäe erringen können.

Eine Anmeldung für die einzelnen Turniere ist bis 12.30 Uhr vor Ort möglich. Es wird eine Hüpfburg geben, frische Waffeln, Bauernhof-Eis und einen Kuchenbasar. Zu der Veranstaltung laden der Ortschaftsrat und der Sportverein Blau-Gelb Uthmöden-Satuelle ein.