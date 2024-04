Die Polizei ist am frühen Freitagmorgen, 5. April, in die Magdeburger Straße ausgerückt, wo ein Mann verfassungsfeindliche Parolen aus einem Fenster brüllte.

Mann in Haldensleben brüllt rechte Parolen aus Fenster und wird aggressiv gegen Polizei

Polizeieinsatz wegen verfassungsfeindlicher Worte in der Börde

Die Polizei ist zur Magdeburger Straße in Haldensleben ausgerückt.

Haldensleben - Die Polizei wurde am frühen Freitagmorgen in die Magdeburger Straße in Haldensleben gerufen. Dort brüllte ein Mann verfassungsfeindliche Parolen aus dem offenen Fenster. „Die Person ist polizeibekannt“, erklärt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Und: „Das Rufen verfassungsfeindlicher Parolen stellt eine Straftat dar.“