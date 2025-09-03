Nach den Sommerferien gibt es die Urkunde: 87 Schülerinnen und Schüler aus der Börde haben sich für den Lesesommer XXL angemeldet – so viele wie noch nie. Ruth und Lotta aus Haldensleben haben auch erfolgreich teilgenommen.

Beim Lesesommer XXL der Stadt- und Kreisbibliothek in Haldensleben haben so viele Mädchen und Jungen teilgenommen wie noch nie – auch Ruth (l.) und Lotta.

Haldensleben. - Ein Sommer voller Geschichten und Abenteuer: 87 Mädchen und Jungen aus Haldensleben und der Börde von insgesamt 21 Schulen haben erfolgreich am Lesesommer XXL der Stadt- und Kreisbibliothek in der Kulturfabrik teilgenommen – fast doppelt so viele wie im Vorjahr. „So viele haben noch nie mitgemacht“, erklärt Marius Schulze, Leiter der Kinderbibliothek. Im Zeitraum vom 23. Juni bis zum 8. August mussten sie mindestens zwei Bücher lesen und einen Fragebogen ausfüllen.

Auch Lotta aus Uthmöden hat sich zwei Bücher geschnappt und sich damit ihre Teilnehmerurkunde verdient. Schon seit fünf Jahren hat sie einen Büchereiausweis und besucht regelmäßig die Bibliothek. In ihrer Auswahl war eine Geschichte des Mädchens Lotta. Diese Bücherreihe war am beliebtesten. Beim Lesesommer hat sie das erste Mal mitgemacht. Ruth dagegen hat schon ihren dritten Sommer mit Büchern hinter sich und weiß, dass die erfolgreiche Teilnahme eine Note 1 oder eine lobende Erwähnung im Zeugnis mit sich bringt. Beide Mädchen wollen im nächsten Jahr erneut daran teilnehmen.