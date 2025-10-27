Die Travestie-Künstlerin ist zum zweiten Mal im Goldenen Löwen Calvörde zu Gast. Mit ihrer Show verbindet sie Musik mit persönlichen Geschichten – ein Abend, der zum Mitsingen, Tanzen und Staunen einlädt.

Mit ihren exklusiven Kostümen und mitreißender Bühnenpräsenz möchte Miss Chantal den Goldenen Löwen in Calvörde erneut in einen Ort voller Funkeln und Lebensfreude verwandeln.

Calvörde - Bereits zum zweiten Mal begeistert Travestie-Star Miss Chantal ihr Publikum im Goldenen Löwen Calvörde – und das mit noch mehr Glanz, Charme und guter Laune.

Am Sonntag, 2. November, ab 18 Uhr präsentiert Deutschlands erste Popschlager-Queen ihr neues Soloprogramm „Scheinwerfer an!“ und bringt frischen Schwung und musikalische Vielfalt in den Saal. Der Einlass ist bereits um 17 Uhr.

Die XXL-Barbie entführt die Zuschauer auf eine Reise durch Welthits, Musicals, Evergreens und deutsche Popschlager – natürlich auch mit ihren eigenen Hits wie „Sommer in Maspalomas“ und „Millionen Leuchtraketen“.

Popschlager und Travestie live in Calvörde

Zwischen den Liedern erzählt die Künstlerin mit viel Witz und Herz humorvolle und auch nachdenkliche Geschichten aus ihrem Leben und ihrer Karriere.

Tickets zum Preis von 18,50 Euro sind in der Schaubäckerei Calvörde und an der Abendkasse erhältlich. Wer Miss Chantal beim ersten Mal verpasst hat, bekommt jetzt eine zweite Chance.