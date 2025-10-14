Beim Spendenlauf der Ohreschule Uthmöden zeigen über 60 Kinder vollen Einsatz. Runde für Runde kommen sie ihrem Ziel näher, wie sich am Ende gleich mehrere Herzenswünsche – von Sportgeräten bis zur neuen Basketballanlage – erfüllen.

Mit strahlenden Gesichtern und voller Energie laufen die Kinder der Ohreschule Runde um Runde – jede einzelne bringt sie ihrem großen Wunsch ein Stück näher.

Uthmöden - Der Schulhof der Ohreschule Uthmöden verwandelt sich in eine fröhlich pulsierende Laufbahn: Über 60 Schülerinnen und Schüler mit sozialemotionalem Schwerpunkt laufen, lachen und schwitzen für den guten Zweck. Und das mit großem Erfolg – 1.005 Euro an Spendengeldern kommen beim Spendenlauf zusammen.

Lesen Sie dazu auch:Uthmöden: Mit Sonnenbrille und Spaß beim Freizeitturnier

„Ihr müsst euch die Summe mit ganz vielen Runden erlaufen!“, erklärt Schulleiterin Kerstin Wiergowski den motivierten Kindern – und trifft damit genau den richtigen Ton.

Das könnte Sie auch interessieren: Wahnsinn: Ein Fiesmeier im Blütenrausch – was ist da los in Uthmöden?

Denn Ehrgeiz und Spaß an der Bewegung sind überall spürbar. Ob in schnellen Sprints oder im ausdauernden Trab – jede gelaufene Runde bringt die Kinder ihrem Ziel ein Stück näher: neue Spiel- und Sportgeräte für ihre Klasse.

Dank Sponsoren: Bewegung fördert Gemeinschaft und Freude

Je nach Rundenzahl erlaufen sich die Klassen verschiedene Prämien – darunter Fußbälle und Basketbälle. Ein besonders großer Traum geht sogar für alle in Erfüllung: eine neue Basketballanlage.

Als zusätzliche Belohnung erhält jede Klasse einen Gutschein, mit dem sie sich individuelle Wünsche erfüllen darf. „Ohne unsere Sponsoren wäre das nicht möglich“, bedankt sich die Schulleiterin im Namen aller Kinder und des Teams. Der Tag zeigt: Bewegung wirkt – nicht nur körperlich, sondern auch fürs Miteinander.