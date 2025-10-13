weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Haushaltsloch in Haldensleben: Kommentar zu zusätzlichen Nutzungsgebühren für Sportstätten in Haldensleben: Wer zahlt für die Sporthallen?

Haushaltsloch in Haldensleben Kommentar zu zusätzlichen Nutzungsgebühren für Sportstätten in Haldensleben: Wer zahlt für die Sporthallen?

Nach langen Debatten hat sich der Haldensleber Stadtrat gegen Nutzungsgebühren für kommunale Sportstätten gestimmt und damit auf dringend benötigtes Geld verzichtet.

Von Till Frieling Aktualisiert: 13.10.2025, 16:15
Till Frieling ist Reporter bei der Volksstimme.
Till Frieling ist Reporter bei der Volksstimme. Foto: Volksstimme

Haldensleben - Die lange und hitzig diskutierten Nutzungsentgelte für städtische Sportstätten in Haldensleben sind vom Tisch. Der Stadtrat hat einem Bürgerantrag zugestimmt, der die weitere kostenfreie Nutzung fordert.