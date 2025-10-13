Nach langen Debatten hat sich der Haldensleber Stadtrat gegen Nutzungsgebühren für kommunale Sportstätten gestimmt und damit auf dringend benötigtes Geld verzichtet.

Kommentar zu zusätzlichen Nutzungsgebühren für Sportstätten in Haldensleben: Wer zahlt für die Sporthallen?

Till Frieling ist Reporter bei der Volksstimme.

Haldensleben - Die lange und hitzig diskutierten Nutzungsentgelte für städtische Sportstätten in Haldensleben sind vom Tisch. Der Stadtrat hat einem Bürgerantrag zugestimmt, der die weitere kostenfreie Nutzung fordert.