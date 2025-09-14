Udo Lindenberg, Andrea Berg, die Flippers und ein Horror-Clown – was nach großer Show klingt, passiert auf privaten Feiern. Stefan Kuske und seine Freunde sorgen als Musik-Doubles mit Humor und Leidenschaft für Partystimmung. Was Boxhandschuhe mit einem Abendkleid zu tun haben.

Mit vielen Fotos: „Wie ein Komet, der zweimal einschlägt“ – Lindenberg trifft Apache in Calvörde

Stefan Kuske als Udo Lindenberg und Nico Böhlke als Apache 207 – gemeinsam bringen sie mit ihrem „Komet“-Duett so manche Privatfeier zum Leuchten.

Calvörde/Haldensleben. - Wer Stefan Kuske bei einem seiner Auftritte erlebt, kann kaum glauben, dass der heute so lockere Stimmungsmacher früher einmal schüchtern war. Doch sobald das Licht angeht und die ersten Takte erklingen, wird der Haldensleber zum echten Publikumsliebling.