Die Internationale Sommermusikakademie Hundisburg bringt in diesem Jahr Künstler direkt in die Haldensleber Innenstadt. Wann sie bei freiem Eintritt wo zu erleben sind.

Die Geschwister Gabriela (Harfe) und Olivia Croitoru (Violine) geben nicht nur das „Konzert bei Kerzenschein“, sondern treten auch zur Mittagsmusik in der St. Marienkirche in Haldensleben auf.

Hundisburg/Haldensleben. - Auf Schloss Hundisburg beginnt am 28. Juli die 32. Internationale Sommermusikakademie. Und in diesem Jahr möchte deren künstlerischer Leiter, Friedrich Praetorius, das Programm noch näher an die Menschen bringen als es in der Vergangenheit der Fall war.

Dazu wird eine neue Veranstaltungsreihe eingeführt: die Mittagsmusik. Gleich dreimal soll dabei die Musik zu den Haldenslebern kommen, offen für jedermann – und bei freiem Eintritt. Der Meisterkurs „Deutsches Lied“ mit Patrick Grahl (Tenor) und Daniel Heide (Piano) wird sein offizielles Konzert am Donnerstag, 1. August, um 19.30 Uhr im Haus „Aquarell“ an der Haldensleber Hagenstraße geben, doch zuvor – quasi als eine Art kleine Generalprobe – stellen die Künstler um 12.30 Uhr in der Stadtkirche St. Marien einen Auszug aus ihrem Abendprogramm vor.

Auch auf das „Besondere Konzert“, das am Montag, 5. August, um 19.30 Uhr in der St. Andreaskirche in Hundisburg stattfinden wird, wollen die Mitwirkenden schon zur Mittagszeit neugierig machen. Ebenfalls um 12.30 Uhr geben Ole Zender (Beatbox, Loop-station) und Sopranistin Nadia Schmidt) am Sitz der Stadtwerke Haldensleben (Villa Albrecht, Bahnhofstraße 1) einen kleinen Vorgeschmack auf die abendliche Veranstaltung.

Ausverkauft ist bereits das „Konzert bei Kerzenschein“ am Mittwoch, 7. August, um 21 Uhr im Hauptsaal von Schloss Hundisburg. Doch in das Programm von Gabriela Croitoru (Harfe) und Olivia Croitoru (Violine) hineinhören dürfen Musikfreunde schon um 12.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Haldensleben.

Gemeinsames Singen

Überhaupt gibt sich die Sommermusikakademie in diesem Jahr sehr öffentlich. So sind Zuhörer durchaus erwünscht beim Unterricht des Meisterkurses am Montag und Dienstag, 29. und 30. Juli, jeweils von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr im Akademiesaal auf Schloss Hundisburg. Darüber hinaus lädt Dirigent Friedrich Praetorius die Haldensleber zu einem gemeinsamen Singen am Dienstag, 30. Juli, um 18 Uhr ins Haus „Aquarell“, Hagenstraße 60a in Haldensleben, ein. Auch hier wird keine Eintritt fällig, lediglich um Spenden für die Sommermusikakademie wird gebeten – wie auch bei der Mittagsmusik.

Zaungäste sind aber auch beim öffentlichen Gesprächskonzert mit Friedrich Praetorius und dem internationalen Akademieorchester am Dienstag, 6. August, um 17 Uhr in der Schlossscheune Hundisburg willkommen. Und Kinder und Jugendliche aus den Haldensleber Schulen können zudem beim Schulkonzert am Donnerstag, 8. August, um 10 Uhr in der Schlossscheune „Träume aus 1001 Nacht“ mit dem Akademieorchester erleben.