Hundisburg/vs. - Talente aus aller Welt verwandeln Schloss Hundisburg vom 28. Juli bis 11. August im Rahmen der Sommermusikakademie erneut in ein Mekka für Liebhaber klassischer Musik. Neben traditionellen Programmpunkten möchte Friedrich Praetorius, seit vergangenem Jahr künstlerischer Leiter des Festivals, diesmal auch neue Schwerpunkte setzen.

Dazu gehören das „Deutsche Lied“ sowie „A capella“ – also Gesang ohne Instrumentalbegleitung. Beide Formate sollen zudem umfassend akademisch begleitet werden, heißt es weiter. So werde der Facharzt für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen, Dr. Michael Fuchs vom Uniklinikum Leipzig, am 31. Juli einen fachspezifischen Vortrag im Haus „Aquarell“ in Haldensleben halten. „Der ,Tag der Stimme’ beinhaltet neben diesem Vortrag außerdem ein gemeinsames Singen mit dem künstlerischen Leiter Friedrich Praetorius“, informiert Pressesprecherin Emilia Ebert.

Eröffnet werden soll das Festival zuvor am Sonntag, 28. Juli, um 17 Uhr mit dem Meisterkonzert im Akademiesaal des Schlosses. Geleitet wird der Meisterkurs von einem Duo – und zwar von Tenor Patrick Grahl und Pianist Daniel Heide.

Konzerte nun auch mittags

Neu sind wiederum die sogenannten „Mittagsmusiken“. Die Idee: An drei Tagen wird in Haldensleben jeweils ab 12.30 Uhr bei kleinen Konzerten ein zusätzlicher Einblick in eines der Konzertformate des Festivals gegeben. „Musizierende des Meisterkurses werden am 1. August in der Marienkirche ein kurzes Programm aus ihrem Repertoire präsentieren“, erklärt Emilia Ebert. Eine weitere „Mittagsmusik“ soll am 5. August in der Villa Albrecht stattfinden. „Unsere Gäste des ,Besonderen Konzertes’, Nadia Schmidt und Ole Zender, werden dabei bereits am Mittag einen Vorgeschmack auf ihr Konzert am Abend geben“, teilt die Sprecherin mit. Die letzte „Mittagsmusik“ findet am 7. August abermals in der Marienkirche statt – mit einem Einblick in das „Konzert bei Kerzenschein“.

„Die fest in den Ablauf der Sommermusikakademie etablierte und stets beliebte Serenade in den Gärten wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden“, berichtet Emilia Ebert. Friedrich Praetorius werde dabei zusammen mit ausgewählten Freunden und Gästen in diesem Jahr am 2. August erstmalig im Garten von Schloss Bodendorf ein „auserlesenes Programm“ darbieten.

Lesen Sie auch:Jubel und Applaus zum Einstand des neuen Dirigenten

Das Leipziger Vokalensemble „amarcord“ gibt im Rahmen der Sommermusikakademie am Sonnabend, 3. August, zudem ein Gastkonzert in der Oschersleber St. Nicolaikirche.

Im Schlosshof in Hundisburg dreht sich am 4. August wiederum alles rund um die beliebtesten und bekanntesten Hits der Filmmusik. Präsentiert wird das neue Format vom Internationalen Akademieorchester gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Friedrich Praetorius.

Beim „Besonderen Konzert“ am 5. August dürfen sich die Besucher diesmal auf ein ausgefallenes A-capella-Programm aus Beatboxing und Sopran mit Nadia Schmidt und Ole Zender freuen, teilt Emilia Ebert mit.

Auch Schülerkonzert geplant

Ebenfalls zu den etablierten Formaten gehört das Gesprächskonzert in der Schlossscheune. Am 6. August wolle Friedrich Praetorius dem Publikum dabei einen Einblick in die Proben mit dem Internationalen Akademieorchester gewähren „und zusätzlich spannende Hintergrundinformationen zu den Werken und ihrer Entstehung geben“, heißt es weiter.

Ein „Konzert bei Kerzenschein“ mit den Schwestern Olivia und Gabriela Croitoru findet wiederum am 7. August im Hauptsaal von Schloss Hundisburg statt.

„Ganz im Sinne des Akademiegedankens verbindet die Sommermusikakademie in diesem Jahr die traditionelle Jazznacht am Vorabend des ersten Abschlusskonzertes mit jungem, exzellentem Nachwuchs“, sagt Emilia Ebert. So ist am 8. August die Landesjugendbigband Sachsen-Anhalt im Technischen Denkmal „Alte Ziegelei“ zu Gast. „Um auch junges Publikum für die Sommermusikakademie zu begeistern, wird am Vormittag des 8. August ein Schülerkonzert mit dem Internationalen Akademieorchester stattfinden“, teilt die Pressesprecherin mit.

Zwei Abschlusskonzerte mit dem Orchester sind für den 9. und 10. August in der Schlossscheune geplant. Solist des Cellokonzertes ist Friedrich Thiele, der im vergangenen Jahr den Meisterkurs für Violoncello leitete. Den finalen Abschied der 32. Sommermusikakademie bildet eine Abschlussgala am 11. August – zum vorerst letzten Mal in der Schlossscheune. Diese werde im nächsten Jahr wegen Umbauarbeiten geschlossen.