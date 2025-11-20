Nachdem Teile der alten Friedhofsmauer aus Sicherheitsgründen abgerissen wurden, wird jetzt eine neue Mauer errichtet. Steine der alten Mauer bekommen an einer anderen Stelle einen neuen Zweck.

Der Bauzaun am Haldensleber Friedhof soll durch eine neue Friedhofsmauer ersetzt werden.

Haldensleben - Wo mehr als ein Jahr lang nur ein Bauzaun stand, um das Gelände zu sichern, soll bald wieder eine Mauer den städtischen Friedhof in Haldensleben umgeben. Wie die Stadt jetzt mitteilt, sollen die Arbeiten für die neue Friedhofsmauer entlang der Althaldensleber Straße noch in dieser Woche beginnen.