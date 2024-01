Ein schreckliches Drama ereignete sich am Neujahrsmorgen in Calvörde. Dieses Haus an der Ecke Geschwister-Scholl-Straße/Haldensleber Straße stand in Flammen. Während sich drei Bewohner retten konnten, erlitt eine 80-Jährige sehr schwere Verbrennungen und starb wenige Stunden später im Krankenhaus .

Foto: Feuerwehr