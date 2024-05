Der Großbrand am Neujahrsmorgen in Calvörde war für Familie Hübner ein schwerer Schicksalsschlag. Konnte die Brandursache inzwischen ermittelt werden?

Die Reste des abgerissenen Wohnhauses an der Ecke Geschwister-Scholl-Straße und der Haldensleber Straße in Calvörde werden abgerissen. Demnächst soll an dieser Stelle ein neues Wohnhaus entstehen.

Calvörde. - Die Bilder vom Großbrand am Neujahrsmorgen in Calvörde werden die Menschen vor Ort und die Einsatzkräfte noch lange in ihren Köpfen behalten. Lesen Sie dazu „War es Brandstiftung? Was die Polizei über das Feuer in Calvörde herausgefunden hat“