Haldensleben - Seit Anfang August läuft der Vorverkauf für „Tote Leichen schnarchen nicht“. Diesen Titel trägt das neue Stück des Haldensleber Turmtheaters. Die Laienspielgruppe probt seit Januar, um ihre neue Krimikomödie bald vor Publikum spielen zu können.

Die Zuschauer erwarten dieses Mal zwei Akte – also ein abendfüllendes Programm. „Das Stück wird in bewährter Form aufgeführt, also mit Pause, Getränken und so weiter“, blickt Manuela Bergmann vom Turmtheater voraus. Wenn am Freitag, 13. Oktober, die Premiere des Stückes im großen Saal der Haldensleber Kulturfabrik stattfindet, werden die Laienschauspieler auch eine Menge Wissen anwenden, das sie vor kurzem in einem Workshop vermittelt bekommen haben.

Unterstützung vom Profi

Das Turmtheater gibt es schon seit etlichen Jahren – immer wieder gingen einige Mitglieder und neue kamen dazu. Ihr schauspielerisches Können hat sich die Besetzung aber mehr oder weniger selbst angeeignet. „Nun wollten wir aber mal von einem Profi lernen und haben Marie Matthäus engagiert“, erzählt Manuela Bergmann.

Die Schauspielerin aus Magdeburg, die auch eine eigene Schauspielschule betreibt, kam nach Haldensleben und brachte den Hobby-Kollegen Dinge bei, die anfangs eher banal zu sein scheinen. Dazu gehören Aufwärmübungen und das richtige Atmen. „In den Bauch zu atmen muss gelernt sein“, sagt Manuela Bergmann. Auch Stimmübungen und die richtige Kommunikation wurden den Laienschauspielern nahegebracht.

Nicht der letzte Workshop für die Laien

Zuletzt besprachen sie einzelne Szenen ihres neuen Stückes mit dem Schauspiel-Profi. Die Mitglieder des Turmtheaters sind sich sicher: Einen solchen Workshop möchten sie auf jeden Fall noch einmal machen.

Karten für das neue Stück sind für 3,50 Euro in der Kulturfabrik erhältlich. Die Telefonnummer lautet 03904/40159. Die Aufführungen finden am 13., 14., 20., 21., 27. und 28. Oktober um 20 Uhr und am 22. Oktober um 17 Uhr statt.