Schnee und Glatteis haben in den vergangenen Tagen dazu geführt, dass in vielen Haushalten in der Börde die gelben Tonnen nicht geleert werden konnten.

Nach Winterchaos: Gelbe Tonnen bleiben in der Börde stehen

Einige Haushalte in der Börde müssen noch warten, bis die gelbe Tonne wieder geleert wird.

Landkreis Börde/tf - Die Tiefs „Elli“ und „Gunda“ haben in den vergangenen Tagen mit Schnee und Glatteis auch die Abfallentsorgung im Landkreis Börde durcheinandergewirbelt. In einigen Orten in der Börde konnten etwa die gelben Tonnen nicht planmäßig durch das zuständige Entsorgungsunternehmen Remondis abgeholt werden.