  4. Bei Salzwedel: Straße mehrere Tage mit Quecksilber vergiftet – Keine Infos für Bürger

Im Altmarkkreis Salzwedel wurde in einem Dorf Quecksilber mitten auf der Straße entdeckt. Bereits seit mehreren Tagen waren Spezialkräfte im Vollschutz vor Ort bei Reinigungsarbeiten zu beobachten. Die Bürger wurden bislang nicht aufgeklärt.

Von Gesine Biermann und Beate Achilles Aktualisiert: 27.02.2026, 18:34
Arbeiten wie hier unter Vollschutz fanden in Cheine statt.
Arbeiten wie hier unter Vollschutz fanden in Cheine statt. Symbolfoto: dpa/David Young

Cheine. – In Cheine, Ortsteil der Einheitsgemeinde Salzwedel, sind die Anwohner alarmiert. Die Straße Molochsberg vor ihren Häusern war mehrere Tage lang mit nicht unerheblichen Mengen an Quecksilber kontaminiert.