Umweltskandal bei Salzwedel Anwohner in Angst: Straße mehrere Tage mit Quecksilber vergiftet – Keine Infos für Bürger

Im Altmarkkreis Salzwedel wurde in einem Dorf Quecksilber mitten auf der Straße entdeckt. Bereits seit mehreren Tagen waren Spezialkräfte im Vollschutz vor Ort bei Reinigungsarbeiten zu beobachten. Die Bürger wurden bislang nicht aufgeklärt.