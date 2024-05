Verkehr im Landkreis Börde Nächste Vollsperrung in Haldensleben: Magdeburger Straße soll ein Jahr dicht sein

Eine Vollsperrung steht in Haldensleben an: Die Magdeburger Straße soll aufgrund des Neubaus des Rolandhauses für ein Jahr gesperrt werden. Wann es so weit ist und was Verkehrsteilnehmer wissen müssen.