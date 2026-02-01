weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Waldkauz, Uhu & Co.: Nachts im Drömling: Mit dem Ranger unterwegs im Reich der Eulen

Waldkauz, Uhu & Co. Nachts im Drömling: Mit dem Ranger unterwegs im Reich der Eulen

Gänsehaut garantiert: Spannender als ein Krimi und begleitet von einer Geräuschkulisse wie aus einem Horrorfilm begeben sich Naturfreunde bei der Eulenexkursion des Unesco-Biosphärenreservates Drömling in den Calvörder Grieps. Im Dunkeln warten unerwartete Begegnungen und faszinierende Einblicke in eine Welt, die den meisten sonst verborgen bleibt.

Von Anett Roisch 01.02.2026, 18:15
„Westkreischeulen leben in Amerika, westlich der Rocky Mountains“, stellt der Ranger Thomas Klöber seinen gefiederten Begleiter vor. Der Falkner kennt seinen Vogel genau: „Kenny ist bei seinen Eltern in der Voliere groß geworden und als Jungvogel zu mir gekommen. Er vertraut mir – aber streicheln und kuscheln mag er nicht. Er ist der Chef.“
„Westkreischeulen leben in Amerika, westlich der Rocky Mountains“, stellt der Ranger Thomas Klöber seinen gefiederten Begleiter vor. Der Falkner kennt seinen Vogel genau: „Kenny ist bei seinen Eltern in der Voliere groß geworden und als Jungvogel zu mir gekommen. Er vertraut mir – aber streicheln und kuscheln mag er nicht. Er ist der Chef.“ Foto: Anett Roisch

Calvörde - „Kuwitt, kuwitt“ – dieser Ruf ließ Menschen über Jahrhunderte erschaudern. „Als ,Komm mit' ins Jenseits wurde er gedeutet. Tatsächlich stammt er vom Waldkauz. Jede Eule hat ihre eigenen Rufe“, erklärt Ranger Thomas Klöber.