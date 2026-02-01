Waldkauz, Uhu & Co. Nachts im Drömling: Mit dem Ranger unterwegs im Reich der Eulen
Gänsehaut garantiert: Spannender als ein Krimi und begleitet von einer Geräuschkulisse wie aus einem Horrorfilm begeben sich Naturfreunde bei der Eulenexkursion des Unesco-Biosphärenreservates Drömling in den Calvörder Grieps. Im Dunkeln warten unerwartete Begegnungen und faszinierende Einblicke in eine Welt, die den meisten sonst verborgen bleibt.
01.02.2026, 18:15
Calvörde - „Kuwitt, kuwitt“ – dieser Ruf ließ Menschen über Jahrhunderte erschaudern. „Als ,Komm mit' ins Jenseits wurde er gedeutet. Tatsächlich stammt er vom Waldkauz. Jede Eule hat ihre eigenen Rufe“, erklärt Ranger Thomas Klöber.