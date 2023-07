Den Kindern Spaß am Sport und an der Bewegung vermitteln, ist der SG Velsdorf/Mannhausen ganz wichtig. Doch nicht nur für die Nachwuchssportler, sondern für alle Kinder aus dem Ort hat die Sportgemeinschaft etwas auf die Beine gestellt.

Nachwuchs bleibt in Velsdorf und Mannhausen immer in Bewegung

Velsdorf - Ein wenig besorgt blickt Oliver Witzke in diesem Jahr kurz nach Beginn des Festes zum Himmel. Dunkle Wolken türmen sich auf, die Wetter-App verheißt für rund eine halbe Stunde nichts Gute. Schon fallen die ersten Tropfen, und auch ein paar Donnerschläge sind zu hören. Die Gäste nehmen es gelassen, stellen sich unter Schirmen und am Sportlerheim unter oder genießen erst einmal die Imbiss-Angebote und Knabbereien im Sportlerheim.

Für die Kinder aus dem Dorf und alle, die Spaß am Sport und an der Bewegung haben, richtet die Sportgemeinschaft (SG) Velsdorf/Mannhausen einmal im Jahr ein Kinderfest am und auf ihrem Sportplatz aus.

„Reise nach Jerusalem“ als Regen-Alternative

Die Kinder stört der Regen nicht, doch dann wird es auch für sie auf der Hüpfburg zu nass. Unterm Vordach des Sportlerheimes improvisieren Madeleine Lindecke und Julia Helmuth schließlich ein Stuhltanz-Spiel unter dem Motto „Reise nach Jerusalem“. Die beiden jungen Frauen sind Übungsleiterinnen für das Kinderturnen der SG. Schon die ganz Kleinen können bei ihnen einmal in der Woche trainieren – im Sommer auf dem Sportplatz in Velsdorf, im Winter in der Sporthalle in Calvörde, erzählt Oliver Witzke. Diese Bewegungsangebote seien wichtig für die Kinder und darüber hinaus eine gute Grundlage für den späteren Einstieg bei den Nachwuchsfußballern.

Hauptsächlich für die Turner und die jüngsten Fußballer der G- und F-Jugend wird alljährlich nämlich das Kinderfest auf die Beine gestellt. Sozusagen als Dankeschön für ihre Motivation das ganze Jahr über. Deshalb sind auf dem Rasen auch eine ganze Reihe von Trainingsgeräten für die Fußballer aufgebaut. Aber auch jedes andere Kind, das Spaß an der Bewegung und am Sport in der Gemeinschaft hat, ist bei den Velsdorfer Sportfreunden willkommen.

Hüpfburg und Rodelbahn

Mittlerweile sind alle Mädchen und einige Jungen bei der „Reise nach Jerusalem“ aus dem „Zug“ gestiegen. Die letzten beiden Jungen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den letzten Stuhl und gewinnen schließlich beide, da sie sich zeitgleich je zur Hälfte auf den Stuhl gesetzt haben. Mit dem Urteil, zwei Sieger zu haben, sind beide zufrieden.

So langsam lichten sich die Wolken, der Regen nimmt ab und es wird wieder heller. Hüpfburg und Sitzgelegenheiten werden trockengewischt - und schon kann es weitergehen. Auf der Rodelbahn, die gemeinsam mit einer Hüpfburg aus Wieglitz gemietet werden konnte, rutschen die Schlitten schon wieder den stilisierten Hang hinab. Und auch die kleine Hüpflandschaft von Hubertus Nitzschke kann wieder genutzt werden.

Statt Kinderschminken gab es fetzige Tattoos für den Arm. Foto: Carina Bosse

Inzwischen ist auch der Grill durchgebrannt, so dass die Würstchen auf den Rost kommen können. Wer nicht darauf warten möchte, auf den warten neben allerlei Getränken Snacks und Fingerfood im Sportlerheim. Allen Helfen der Sportgemeinschaft sei für ihre Einsatzbereitschaft gedankt, nicht nur bei der Vorbereitung und Durchführung des Kinderfestes, sondern das ganze Jahr über wie beim Fußballtraining für den Nachwuchs. Oliver Witzke weiß da viele helfende Hände an seiner Seite.