US-Flair in der Börde: Zum letzten Mal rauschen die Nascar-Rennwagen auf der Strecke in der Motorsport-Arena in Oschersleben entlang. Mehr als 18.000 Besucher verfolgen gespannt die Rennen.

Oschersleben - Ein rasantes Wochenende mit US-amerikanischem Flair in der Stadt und auf der Rennstrecke begeistert die Zuschauer und Fans. Nach einer dreijährigen Ära verlässt die „Nascar Euro Series“ Oschersleben und die Motorsport-Arena. Erst Ende September 2023 legte zum ersten Mal die Serie einen Stopp vor Ort ein, die den amerikanischen Rennsport in die Börde brachte.