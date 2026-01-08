Biosphärenreservat Drömling im Winter Natur erleben: Eulenwanderung, Geschichte und spannende Exkursionen 2026
Wenn die Dämmerung zur Bühne wird und Experten ihr Wissen lebendig teilen, startet eine neue Saison voller besonderer Momente. Seltene Einblicke, überraschende Begegnungen und abwechslungsreiche Termine laden dazu ein, Bekanntes neu zu entdecken und Verborgenes kennenzulernen.
08.01.2026, 18:30
Calvörde/Wegenstedt/Kämkerhorst - Mit lautlosem Flügelschlag und geheimnisvollen Rufen beginnt das neue Jahr im Biosphärenreservat Drömling: Am Freitag, 30. Januar, um 18 Uhr lädt Ranger Thomas Klöber zu einer spannenden Eulenwanderung ein. Treffpunkt ist „Am Grieps“ in Calvörde.