Steinkauz Jerry zeigte sich bei einem Aktionstag im Drömling völlig entspannt: Zutraulich sitzt er auf der Schulter von Ranger Chris Bösche, Mitarbeiter der Naturwacht im UNESCO-Biosphärenreservat Drömling, und begeistert damit große und kleine Besucher gleichermaßen.

Foto: Anett Roisch