  4. Biosphärenreservat Drömling im Winter: Natur erleben: Eulenwanderung, Geschichte und spannende Exkursionen 2026

Wenn die Dämmerung zur Bühne wird und Experten ihr Wissen lebendig teilen, startet eine neue Saison voller besonderer Momente. Seltene Einblicke, überraschende Begegnungen und abwechslungsreiche Termine laden dazu ein, Bekanntes neu zu entdecken und Verborgenes kennenzulernen.

Von Anett Roisch 08.01.2026, 18:30
Steinkauz Jerry zeigte sich bei einem Aktionstag im Drömling völlig entspannt: Zutraulich sitzt er auf der Schulter von Ranger Chris Bösche, Mitarbeiter der Naturwacht im UNESCO-Biosphärenreservat Drömling, und begeistert damit große und kleine Besucher gleichermaßen. Foto: Anett Roisch

Calvörde/Wegenstedt/Kämkerhorst - Mit lautlosem Flügelschlag und geheimnisvollen Rufen beginnt das neue Jahr im Biosphärenreservat Drömling: Am Freitag, 30. Januar, um 18 Uhr lädt Ranger Thomas Klöber zu einer spannenden Eulenwanderung ein. Treffpunkt ist „Am Grieps“ in Calvörde.