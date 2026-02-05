In Haldensleben sorgten defekte Heizungen in einer Grundschule und der Kita Sonnenblume in Wedringen für zu kalte Räume. Während es in der Schule Entwarnung gibt, bleibt die Kita für Reparaturen geschlossen – Ersatzbetreuung geplant.

Nicht richtig warm: Haldensleber Schule und Kita kämpfen bei Minusgraden mit Heizungsproblemen

In der Kita "Sonnenblume" in Wedringen funktioniert die Heizung nicht richtig - und das bei Minusgraden.

Wedringen/Haldensleben - Funktioniert die Heizung nicht richtig, dauert es je nach Gebäudeart und Dämmung mitunter nur wenige Stunden, bis ein Raum unangenehm auskühlt - besonders bei den eisigen Minustemperaturen, die draußen momentan herrschen. In zwei Kindereinrichtungen der Stadt Haldensleben gab es zuletzt wohl mehrfach Probleme, die Räume ausreichend warm zu bekommen.