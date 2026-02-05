Eil
Reparaturkosten von 14.000 Euro Nicht richtig warm: Haldensleber Schule und Kita kämpfen bei Minusgraden mit Heizungsproblemen
In Haldensleben sorgten defekte Heizungen in einer Grundschule und der Kita Sonnenblume in Wedringen für zu kalte Räume. Während es in der Schule Entwarnung gibt, bleibt die Kita für Reparaturen geschlossen – Ersatzbetreuung geplant.
05.02.2026, 18:00
Wedringen/Haldensleben - Funktioniert die Heizung nicht richtig, dauert es je nach Gebäudeart und Dämmung mitunter nur wenige Stunden, bis ein Raum unangenehm auskühlt - besonders bei den eisigen Minustemperaturen, die draußen momentan herrschen. In zwei Kindereinrichtungen der Stadt Haldensleben gab es zuletzt wohl mehrfach Probleme, die Räume ausreichend warm zu bekommen.