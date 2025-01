Hakenstedt - Zu seinem ersten Vereinsabend hatte der noch junge, erst im vergangenen Jahr gegründete Förderverein Ferkeltaxenradweg eingeladen. Die anfängliche Mitgliederzahl von 19 im August konnte sich innerhalb kurzer Zeit auf aktuell 37 fast verdoppeln. „Tendenz steigend“, freute sich Vereinsvorsitzender Martin Arnold zur Begrüßung. Beim sogenannten Ferkeltaxenradweg (benannt nach den Triebwagen, volkstümlich Ferkeltaxe genannt, die diese Strecke befuhren) handelt es sich um einen Panoramaradweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Eilsleben und Hundisburg.

Der Vorsitzende gab einen Überblick über die zahlreichen Aktivitäten der Radfahrfreunde im vergangenen Jahr und warf auch einen Blick in die Vorhaben des noch jungen Jahres.

Müllsammlung und Spatenstich

Mittlerweile haben im Bauabschnitt 3 die Holzungs- und Freischneidearbeiten von Erxleben in Richtung Nordgermersleben begonnen. Da dort mit großer Sicherheit wieder illegale Müllablageplätze zum Vorschein kommen werden, ist für Sonnabend, 8. März, bereits eine Müllsammelaktion vom Förderverein geplant. Jeder, der helfen möchte, den Unrat zu beseitigen, ist am Ferkeltaxenradweg gern gesehen.

Am Dienstag, 11. März, erfolgt dann der offizielle Spatenstich für den Bauabschnitt 3 der Baumaßnahme, der eine Länge von insgesamt rund 4,8 Kilometer besitzt. Ort der Feierlichkeiten wird das Gut der Familie von Bodenhausen in Brumby sein. Der eigentliche Spatenstich zum Neubau der Fahrbahn selbst liegt nur wenige hundert Meter nördlich vom Gut. „Zusagen zum Kuchenbacken stehen schon, so dass die Kaffeetafel für einen schönen Verlauf der Feier sicher wieder reichlich gedeckt sein wird“, berichtet Sandra Gadge, die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins.

Fahrradrallye und Vereinsbaum

Weitere Aktivitäten sind bereits geplant. Osterüberraschungen warten am Ostersonntag auf kleine und große Radfahrbegeisterte. Am 1. Juni steigt in Zusammenarbeit mit der Radwegkirche in Hakenstedt eine Fahrradrallye auf den bereits fertig gestellten Abschnitten des Ferkeltaxenradweges. Ein Vereinsbaum soll gepflanzt werden, und wenn alle Bauarbeiten wie geplant verlaufen, erfolgt die offizielle Eröffnung des dritten Abschnitts am 27. September in Nordgermersleben in der Nachbargemeinde Hohe Börde.

Eine gelungene Überraschung bereiteten zum Vereinsabend die Mädchen und Jungen des Kinderkirchenclubs der Marienkirche aus Hakenstedt. Sie hatten nämlich jüngst Nistkästen gestaltet und überreichten ihre bunte bemalten Holzarbeiten an den Förderverein. Die Nistkästen sollen in den nächsten Tagen entlang des Ferkeltaxenradweges angebracht werden. Ziel ist es, vielen gefiederten Freunden im Frühjahr einen Platz zum Brüten und zur Aufzucht ihrer Jungen zu bieten.

Beim ersten Vereinsabend wurde nicht nur Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten, sondern auch ein Ausblick auf 2025 gegeben. Foto: Förderverein

Wer mehr über die Arbeit des Förderverein wissen möchte oder vielleicht als Mitglied den Verein unterstützen möchte, kann sich gern per E-Mail an den foerderverein@ferkeltaxenradweg.de oder bei Martin Arnold melden.

Der Vereinsvorsitzende ist Motor, Herz und Seele des gesamten Projektes. Seit 2021 setzt er sich unermüdlich für das Ziel, die Realisierung eines durchgängigen Radwegs zwischen Eilsleben und Hundisburg auf der ehemaligen Bahnstrecke Eilsleben - Haldensleben, ein. Die zirka 28 Kilometer lange Strecke beginnt in Eilsleben und führt durch die Magdeburger Börde bis nach Hundisburg. Mehrere Gemeinden und Dörfer im Landkreis Börde sind angeschlossen. Der Ferkeltaxenradweg dient ferner als Querverbindung zwischen dem Aller- und dem Städtepartnerschafts-Radweg bei Eilsleben und dem Aller-Elbe-Radweg in Hundisburg. Im Bereich der Hohen Börde wird darüber hinaus der Holunder-Radweg tangiert.