Gewaltprävention Opferberatung im Landkreis Börde

Jedes Jahr am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Im Rahmen der Arbeitsgruppe Gewaltprävention, geleitet von der Gleichstellungs- und Behinderten- beauftragten im Landkreis Börde, Katja Klommhaus, stellt die Volksstimme Institutionen vor, an die sich Opfer wenden können.