Aktion mit Herz Opi Horst macht Herzen im Tierheim glücklich: „Komm, wir fahren einkaufen!“
Horst Przygode aus Zobbenitz motiviert Tierheimleiterin Kathrin Behrends mit „Trau dich!“ zum Einkauf – und zeigt, wie Herzenswärme und Großzügigkeit Tiere und Menschen glücklich machen.
23.12.2025, 06:00
Zobbenitz/Satuelle - Der Anruf kommt wie immer unvermittelt: „Komm, wir fahren einkaufen!“, ruft Horst Przygode am Telefon. Kathrin Behrends, Leiterin des Tierheims Satuelle, zögert kurz. Dann, mit einem leichten Lächeln, hört sie die vertrauten Worte: „Trau dich ruhig!“