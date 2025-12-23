Horst Przygode aus Zobbenitz motiviert Tierheimleiterin Kathrin Behrends mit „Trau dich!“ zum Einkauf – und zeigt, wie Herzenswärme und Großzügigkeit Tiere und Menschen glücklich machen.

Opi Horst macht Herzen im Tierheim glücklich: „Komm, wir fahren einkaufen!“

Horst Przygode und Kathrin Behrends mit zwei prall gefüllten Einkaufswagen – voller Liebe, Notwendigkeiten und Leckereien für das Tierheim Satuelle.

Zobbenitz/Satuelle - Der Anruf kommt wie immer unvermittelt: „Komm, wir fahren einkaufen!“, ruft Horst Przygode am Telefon. Kathrin Behrends, Leiterin des Tierheims Satuelle, zögert kurz. Dann, mit einem leichten Lächeln, hört sie die vertrauten Worte: „Trau dich ruhig!“