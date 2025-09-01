Die Polizei hat zum Altstadtfest in Haldensleben verstärkt Autofahrer kontrolliert. Die Bilanz: Vier Strafanzeigen, mehr als 20 Ordnungswidrigkeiten und ein Raser, der es besonders eilig hatte.

Haldensleben - Das Polizeirevier Börde hat die polizeiliche Präsenz anlässlich des Altstadtfestes in Haldensleben erhöht. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, fanden in der Nacht zu Sonnabend (30. August) unter anderem verstärkte Kontrollen im Stadtgebiet statt.

Neben stationären Kontrollstellen waren auch mobile Teams unterwegs. Im Rahmen der Verkehrskontrollen seien zwei Alkoholsünder am Steuer erwischt worden.

Darüber hinaus fertigten die Beamten vier Strafanzeigen und 22 Ordnungswidrigkeitsanzeigen an. Ein Raser fiel dabei besonders auf: Der Pkw-Fahrer wurde laut Polizei innerorts mit 112 km/h gemessen. Erlaubt war eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Der Bußgeldkatalog sieht dafür ein Fahrverbot von zwei Monaten vor.