Im Prozess gegen einen 32-Jährigen aus Haldensleben, der einem jungen Mann mit einem Tritt das Gesicht zertrümmert haben soll, gibt es ein vorläufiges Urteil. Der Beschuldigte zeigt bis zum letzten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Haldensleben keine Reue.

Haldensleben/Velsdorf - Es ist ein Fall, bei dem es eigentlich keine Gewinner gibt. Ein damals 20-Jähriger aus Haldensleben war im Mai 2024 nach einem Volksfest in Velsdorf schwer im Gesicht verletzt worden. Jemand hatte den am Boden sitzenden jungen Mann ins Gesicht getreten – mit monatelangen Folgen. Nach einem mehrwöchigen Prozess am Amtsgericht Haldensleben gibt es nun ein vorläufiges Urteil gegen den mutmaßlichen Täter.