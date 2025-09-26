Das Ratsfischerhaus in Haldensleben soll zur Fach- und Laienbildungsstätte für Lehmbau und nachhaltiges Bauen werden. Die Stadt konnte den Verein Schwemme aus Halle als Projektträger gewinnen. Geplant sind Vorträge, Seminare und Workshops. Start ist noch im Herbst.

Johanna Voll vom Verein "Schlemme" aus Halle mit einem Lehmstein, wie er in späteren Workshops auch im Ratsfischerhaus von den Teilnehmern gefertigt werden kann.

Haldensleben - Es zählt zu den ältesten Gebäuden in Haldensleben und ist in den vergangenen drei Jahren so gesichert worden, dass es möglichst weitere Jahrhunderte halten soll. Nun öffnet das Ratsfischerhaus als Schaubaustelle seine Türen bald auch für Besucher, die sich für nachhaltiges Bauen mit Lehm interessieren.