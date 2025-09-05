Widerstand gegen Bauprojekt Rechtsstreit um neue Wohnanlage in Haldensleben: Oberverwaltungsgericht schaltet sich ein
Eine Wohnanlage für Senioren möchte ein Investor aus Neuenhofe neben dem Festplatz Masche in Haldensleben bauen. Anwohner fürchten mehr Lärm, Verkehr und Schmutzwasser. Nun beschäftigt sich das Oberverwaltungsgericht mit dem Thema.
Aktualisiert: 05.09.2025, 17:09
Haldensleben - Im Streit um die geplante Senioren-Wohnanlage neben dem Festplatz Masche in Haldensleben schaltet sich nun das Oberverwaltungsgericht ein.