Widerstand gegen Bauprojekt Rechtsstreit um neue Wohnanlage in Haldensleben: Oberverwaltungsgericht schaltet sich ein

Eine Wohnanlage für Senioren möchte ein Investor aus Neuenhofe neben dem Festplatz Masche in Haldensleben bauen. Anwohner fürchten mehr Lärm, Verkehr und Schmutzwasser. Nun beschäftigt sich das Oberverwaltungsgericht mit dem Thema.