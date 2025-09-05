weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Widerstand gegen Bauprojekt: Rechtsstreit um neue Wohnanlage in Haldensleben: Oberverwaltungsgericht schaltet sich ein

Eine Wohnanlage für Senioren möchte ein Investor aus Neuenhofe neben dem Festplatz Masche in Haldensleben bauen. Anwohner fürchten mehr Lärm, Verkehr und Schmutzwasser. Nun beschäftigt sich das Oberverwaltungsgericht mit dem Thema.

Von Vivian Hömke Aktualisiert: 05.09.2025, 17:09
Auf diesem Grundstück neben dem Festplatz Masche möchte ein Investor aus Neuenhofe einen barrierefreien Wohnkomplex mit Tagespflege bauen.
Auf diesem Grundstück neben dem Festplatz Masche möchte ein Investor aus Neuenhofe einen barrierefreien Wohnkomplex mit Tagespflege bauen.

Haldensleben - Im Streit um die geplante Senioren-Wohnanlage neben dem Festplatz Masche in Haldensleben schaltet sich nun das Oberverwaltungsgericht ein.